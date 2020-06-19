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Bakan Ersoy: Restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi imkanını hayata geçiriyoruz

"Pozitif vakalar için otellerde izole daireleri, blokları olacak, apartman daireleri şeklinde. Eğer tedavi aşamaları rezervasyon süresinden daha uzun sürerse bu durumda otellerimiz ücretsiz olarak konuklarımıza hizmet sunacak" - "(Havalimanlardaki test me

Bakan Ersoy: Restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi imkanını hayata geçiriyoruz
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ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İşletme belgeli restoran ve kafeler için Ziraat Bankası'yla yapılan iş birliği kapsamında 1 milyon liradan 20 milyon liraya kadar, 36 ay vadeli, yüzde 7,5 faizli, 6 aya kadar ödemesiz çok cazip bir kredi imkanını pazartesiden itibaren hayata geçireceğiz." dedi.

Ersoy, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunduğu güvenli turizm hizmetlerinin anlatıldığı "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliği kapsamında, Antalya'nın Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde Türkiye'de görev yapan 50 büyükelçi ve çok sayıda yabancı gazeteciyle bir araya geldi.

Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından 2 ay içinde salgına karşı çok önemli başarı elde ettiklerini ve 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine girildiğini belirten Ersoy, turizm sektörü olarak sertifikasyon programı başlattıklarını kaydetti.

Bu program kapsamında havalimanları, uçaklar, ulaşım araçları ve konaklama tesisleri ile restoranları belgelendirdiklerine dikkati çeken Ersoy, özellikle konaklama tesislerine yönelik 130'dan fazla kriterlerinin olduğunu bildirdi.

Bu programda Avrupa Birliği'nden şirketlerle çalıştıklarını anlatan Ersoy, şöyle konuştu:

"Bu program, gönüllü bir sistem. Bu belgeyi almak isteyen otele giderek bir kural listesi hazırlıyoruz. Bu kural listesindeki bütün aşamalara uyuyorsa 'kontrol edildi' işareti koyuyoruz. Aynı zamanda otele bir logo veriyoruz ve tesislerin kapısına bu logonun yer aldığı bir işaret koyuyoruz. Mobil bir karekod kullanıyoruz. Bu karekod sayesinde tüm detaylara ulaşmanız mümkün, şeffaf bir sistem. Tesis hakkındaki detaylı raporları görebiliyorsunuz. Bu programa dahil olan otel listesini de hazırladığımız web sitesinden görebilirsiniz. Türkiye'de tüm tur operatörleri bu sertifikaları otel resimlerinin yanına koymaya başladılar."

Ersoy, uluslararası tur operatörleri ve seyahat acentelerinin otellerden bu sertifikayı talep etmeye başladığını ve bunun çok önemli olduğunu dile getirdi.

Pek çok otelin bu sisteme dahil olmak istediğini aktaran Ersoy, "Şu an 500'den fazla otel bu sertifikaya başvurmuş durumda. Bunun 1 ay içinde 2 bine ulaşacağını düşünüyoruz." dedi.

Havalimanlarında öncelikle misafirlerin vücut sıcaklıklarının ölçüldüğünü kaydeden Ersoy, vücut sıcaklığı 37,8'in üzerinde olanlara ve semptomu bulunanlara hemen test yapıldığını vurguladı.

Testin sonucu pozitif çıktığında konuğu hastaneye gönderdiklerini belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Hastanede doktorlar bu konuğun hastanede kalıp kalmamasına karar veriyor. Çok kritik bir durumda değilse konuğumuz otele gönderiliyor. Pozitif vakalar için otellerde izole daireler, bloklar olacak, apartman daireleri şeklinde. Eğer tedavi aşamaları rezervasyon süresinden daha uzun sürerse bu durumda otellerimiz ücretsiz olarak konuklarımıza hizmet sunacak. Tur operatörlerine de bununla ilgili oteller bir taahhüt belgesi sunacak. Aynı prosedür transit yolcular için de geçerli olacak. Herhangi bir geri gönderme olmayacak."

- Turistik havalimanlarına test merkezleri

Ersoy, turistlerin yoğun olarak kullandığı havalimanlarında test merkezleri oluşturulduğunu bildirdi.

Test merkezlerinin henüz faaliyete başlamadığına işaret eden Ersoy, "Trafik durumu henüz net değil. 2 ya da 3 gün içinde faaliyete geçecek. Öncelikle Antalya ve İstanbul'da çalışmaya başlayacaklar. Ardından Dalaman, Bodrum ve diğer uluslararası havalimanlarında da faaliyete geçecek. Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarında da test merkezlerimiz mevcut." diye konuştu.

Sigorta sistemini de hayata geçirdiklerine değinen Ersoy, sistemin internet üzerinden satışına başlandığını ve tur operatörlerinin talep etmesi halinde link gönderildiğini, fiyatların pakete göre değiştiğini kaydetti.

- "Koronavirüs, turistik şehirlerde kontrol altında"

Türkiye'de bireylerin rızası olmadan tedavilerinin yapılmayacağını ifade eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir turistseniz ve Türkiye'ye geldiyseniz sizlere öncelikle tedavi prosedürü açıklanacak. Hangi tür ilaçların kullanılacağı anlatılacak. Bu prosedürü kabul ederseniz tedavi uygulanacak, kabul etmezseniz tedavi uygulanmayacak. Türkiye'nin genelindeki rakamları biliyorsunuz ama turistik şehirlerdeki koronavirüs rakamlarını da paylaşmak istiyorum. Antalya 2 milyon 400 bin nüfuslu bir şehir ve toplam koronavirüs vakası 472. Aydın'da 238, Muğla'da ise 298. Yani koronavirüs, turistik şehirlerde kontrol altında. Son dönemlerde de vaka sayısı çok az. Turizmi Türkiye'de yeniden başlatabileceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim."

- Restoran ve kafelere yönelik yeni kredi paketi

Restoran ve kafelere yönelik yeni bir kredi paketinin müjdesini de veren Ersoy, "İşletme belgeli restoran ve kafeler için Ziraat Bankası'yla yapılan iş birliği kapsamında 1 milyon liradan 20 milyon liraya kadar, 36 ay vadeli, yüzde 7,5 faizli, 6 aya kadar ödemesiz çok cazip bir kredi imkanını pazartesiden itibaren hayata geçireceğiz. 3 milyona kadar cironuz varsa 1 milyon, 125 milyon ve üzeri cironuz varsa 20 milyon kullanabiliyorsunuz." diye konuştu.

Ersoy, kredi paketinden yararlanacak işletmelerin, bakanlık işletme belgesi sahibi ve Ziraat Bankası'na üye iş yerleri olması gerektiğini bildirdi.

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