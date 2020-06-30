Bakan Albayrak'a sosyal medyadan hakaret içerikli yoruma gözaltı MERSİN - Mersin'de, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 4'üncü kez baba olduğuna yönelik Twitter'da paylaşılan haberin altına hakaret içerikli yorum yapan kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca,