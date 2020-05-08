İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi, bu hafta itibarıyla belirli gün ve saatlerde sokağa çıkabilecek 65 yaş ve üstü ile çocuk ve gençler için parkları temizleyip, tadilat çalışmalarını yaparak hazır hale getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir evlerinden çıkmaları kısıtlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kararla belirli gün ve saatlerde sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü ile çocuk ve gençler için hazırlık yaptı.

Ekipler, nostalji bahçeleri başta olmak üzere ilçe genelindeki parkları steril hale getirmek için çalıştı. Bir süredir kapalı olduğu için bahçelerin uzayan çimlerini biçen ekipler, yürüyüş yollarını da süpürerek temiz hale getirdi.

Ayrıca yaşlıların dinleneceği bankları tadilattan geçiren ekipler, çocukların zaman geçireceği spor aletleri ve oyun gruplarını da temizledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, parkların pazar gününden itibaren yaşam alanı olarak kullanıma hazır olacağını aktardı.

Çağırıcı, normalleşme sürecine girilen bu dönemde biraz yürüyüş yapmanın ve nefes almanın 65 yaş ve üstü ile çocuk ve gençlerin de hakkı olduğunu belirterek, "Bugüne kadar kurallara uyarak bize verdikleri destekten dolayı hem büyüklerimize hem de gençlerimize çok teşekkür ederim. İnşallah hep beraber parklarda sınırsız zaman geçireceğimiz zamanlar çok yakın." ifadelerini kullandı.

Park ve bahçeler, pazar günü saat 11.00-15.00 saatleri arasında açık olacak.



