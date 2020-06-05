GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Bağcılar'da 3 bin kişilik cemaat cuma namazını stadyumda kıldı

İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan toplu ibadet kısıtlamasının sona ermesinin ardından Bağcılar'daki ikinci cuma namazı 3 bin kişinin katılımıyla Mahmutbey Stadyumu'nda eda edildi. Bağcılar Belediye

Bağcılar'da 3 bin kişilik cemaat cuma namazını stadyumda kıldı
37 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan toplu ibadet kısıtlamasının sona ermesinin ardından Bağcılar'daki ikinci cuma namazı 3 bin kişinin katılımıyla Mahmutbey Stadyumu'nda eda edildi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle 16 Mart'ta toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilen cami ve mescitler geçen haftaki cuma namazıyla cemaatine kavuştu. Bu hafta da cuma namazı yine belirlenen alanlarda kılındı.

İlçede cuma namazı için en çok tercih edilen yer yine Bağcılar Mahmutbey Stadı oldu. Namaz saati yaklaşırken stada gelen vatandaşlar, ateşi ölçülüp eline dezenfektan sıktıktan sonra sahaya alındı. Seccadesi olmayanlara da belediye personeli tarafından tek kullanımlık seccade dağıtıldı.

Ezan okunduğu sırada tamamen dolduğu gözlemlenen stadyumda, sosyal mesafe şeritleri üzerinde saf tutan 3 bin kişi hep birlikte cuma namazını kıldı.

Bağcılar İlçe Müftüsü Celal Büyük'ün kıldırdığı cuma namazında Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da yer aldı.

Çağırıcı, cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, namaz öncesi bütün önlemlerin alındığını vurguladı.

Yaşanan salgın sürecine işaret eden Çağırıcı, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güzel bir mesafe katedildi. İstiyoruz ki bunlar heba olmasın. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde hayatımızı devam ettirmek en büyük arzumuzdur. Bağcılar'da gerekli önlem ve tedbirleri alarak cuma namazımızı kılmış olduk. Ben biraz daha sabır diliyorum, sabredersek bir an önce bundan kurtulmuş oluruz." ifadelerini kullandı.

Lokman Çağırıcı, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yaşamın her aşamasında uyulmaya devam edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Yeni Sanayi Sitesinde asfalt çalışması
Isparta'da salı ve karaağaç pazarları açılıyor! tarih verildi
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU'NDAN YENİ KARARLAR
Isparta'da 35 yıldır aşkla motosiklet tamir ediyor
TÜRKER AVM'DE İNDİRİMLER BAŞLADI BU FIRSAT KAÇMAZ!!!!
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! süre uzayabilir
Geri Sayım Başladı! Altında Patlama Yaşanacak
Akıncılar Teknik Serviste lazerle ekran ve cam değişimi
Isparta MEM'den LGS sınavı öncesi okullarda denetim
Isparta'da bir kişi şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı
Isparta'nın ilçelerdeki kamu yatırımları hız kesmeden devam ediyor
Isparta'da antik kentte kaçak kazı yapan üç kişi "fotokapan"la yakalandı
Isparta'da çalınan 2 kamyon Turgutlu'da kamyon garajında bulundu
Bakan Koca'dan son dakika sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni dalga açıklaması
Akaryakıta bu gece indirim geliyor
​MEB uyum eğitimi takvimini açıkladı
BU YIL ISPARTA’DA KIRSAL TURİZME AĞIRLIK VERMELİYİZ
Isparta Online Kazanım Tarama Sınavı Büyük İlgi Gördü
Isparta'daki bu su arıtma cihazı ile doğal kaynak suyu gibi için
Isparta hıfzıssıhha Kurulu kararları (Sosyete Pazarları)
Isparta il hıfzıssıhha kararları (Çay Bahçeleri)
Isparta'daki hayvan pazarı ile ilgili hıfzıssıhha kurulu kararları
Isparta Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Hamam, Kapalı Yüzme Havuzları, vb.)
Isparta'da lokanta restoran ve kafe vb yerler için genelge
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA PERDE , ISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da taze ve kaliteli ürünleriyle 4 mevsim manavIsparta'da taze ve kaliteli ürünleriyle 4 mevsim manav31 Mayıs 2020
Isparta İskendercimm ve Ekrem Coşkun Döner hizmete açıldıIsparta İskendercimm ve Ekrem Coşkun Döner hizmete açıldı02 Haziran 2020
Resmi Gazete'de yayımlandı bu kişiler idari izinli sayılacakResmi Gazete'de yayımlandı bu kişiler idari izinli sayılacak30 Mayıs 2020
65 yaş üstü için kritik tarih! Kısıtlama ne zaman kalkacak!65 yaş üstü için kritik tarih! Kısıtlama ne zaman kalkacak!30 Mayıs 2020
Merakla beklenen haber geldi İçişleri resmen duyurduMerakla beklenen haber geldi İçişleri resmen duyurdu30 Mayıs 2020
Isparta'da 15-20 yaşındaki gençlerin mutlu günüIsparta'da 15-20 yaşındaki gençlerin mutlu günü29 Mayıs 2020
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındıIsparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındı31 Mayıs 2020
Isparta'da bir mehteran başı, Fetih marşı'nın kovid-19 sürümünü çıkardıIsparta'da bir mehteran başı, Fetih marşı'nın kovid-19 sürümünü çıkardı29 Mayıs 2020
Isparta'da normalleşme süreci adımlarıIsparta'da normalleşme süreci adımları30 Mayıs 2020
Mevsimin en lezzetli deniz ürünleri Gözde Balık'taMevsimin en lezzetli deniz ürünleri Gözde Balık'ta31 Mayıs 2020
Meteorolojiden Isparta için hava durumu uyarısı!Meteorolojiden Isparta için hava durumu uyarısı!01 Haziran 2020
Isparta turizme hazır! Isparta'da normale dönüş!Isparta turizme hazır! Isparta'da normale dönüş!31 Mayıs 2020
Türkiye'de yeni dönem! 1 Haziran'da hayatımızda neler değişecek? Türkiye'de yeni dönem! 1 Haziran'da hayatımızda neler değişecek? 31 Mayıs 2020
Isparta'da tartıştığı eşini bıçakla yaraladıIsparta'da tartıştığı eşini bıçakla yaraladı02 Haziran 2020
Dünyada ilk kez Türkiye'de üretildi işte yerli maskeDünyada ilk kez Türkiye'de üretildi işte yerli maske02 Haziran 2020
Isparta'da 3 okulun yıkımı tamamlandı... eğitime yatırımlar devam ediyor...Isparta'da 3 okulun yıkımı tamamlandı... eğitime yatırımlar devam ediyor...01 Haziran 2020
Kahramanmaraş'ta trenin çarptığı tırın sürücüsü öldüKahramanmaraş'ta trenin çarptığı tırın sürücüsü öldü01 Haziran 2020
Isparta'daki bu su arıtma cihazı ile doğal kaynak suyu gibi içinIsparta'daki bu su arıtma cihazı ile doğal kaynak suyu gibi için03 Haziran 2020
Isparta'da sürücülere daha konforlu bir sürüş ve ulaşımIsparta'da sürücülere daha konforlu bir sürüş ve ulaşım01 Haziran 2020
Bakan Koca'dan son dakika sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni dalga açıklaması Bakan Koca'dan son dakika sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni dalga açıklaması 03 Haziran 2020