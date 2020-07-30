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Baba ile oğlu 27 yaşındaki otomobili elektrikli araca dönüştürdü

Mersin'de yaşayan emekli elektrik mühendisi oğluyla birlikte tasarladığı motorla, 1993 model otomobili elektrikli araca çevirdi - Otomobil için 15 bin lira harcayan Hadi Söylemez: - "Araçta, kendi tasarladığım 10 kilovatlık bir elektrik motoru var. Bunun

Baba ile oğlu 27 yaşındaki otomobili elektrikli araca dönüştürdü
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MERSİN - SEZGİN PANCAR - Mersin'de emekli mühendis, oğluyla birlikte çalışarak 1993 model eski bir aracı elektrikli otomobil haline getirdi.

Mezitli ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Hadi Söylemez, Tofaş'ın efsanevi kuş serisinden "Şahin" modelindeki aracını, elektrikli otomobile çevirmek için proje geliştirdi.

Oğlu Serkan Söylemez'in (43) de desteğini alan emekli elektrik mühendisi, bir aylık çalışmanın ardından benzinli otomobili, aküler yardımıyla elektrikle çalışabilir hale getirdi.

Araca, ileri ve geri komutlarının yer aldığı otomatik vites de yerleştiren Söylemez, benzine artık ihtiyaç duymayan otomobilini günlük hayatta kullanmaya başladı.

- "100 kilometre mesafe gidebiliyor"

Söylemez, AA muhabirine, elektrikli "Şahin" çalışması için çok fazla araştırma yaptığını belirterek, günlerce motor tasarlamak için mesai harcadığını anlattı.

Aracın, büyük bir emeğin ardından çalışır hale geldiğini ifade eden Söylemez, "Araçta, kendi tasarladığım 10 kilovatlık bir elektrik motoru var. Bunun yanı sıra 15 kilovatlık akü batarya grubu var. Bununla saatte yaklaşık 70 kilometre hızla, 100 kilometre mesafe gidebiliyor. Bundan sonraki hedefim, hibrit türü bir araç geliştirmek." dedi.

Söylemez, orijinal motorun araçtan çıkması nedeniyle oluşan hafifliği akülerin ağırlığıyla kapattığını vurgulayarak, aracın pillerinin 8-10 saate şarj olduğunu kaydetti.

Çevre dostu aracının şimdilik bir prototip olduğunu anlatan Söylemez, "Arabanın ağırlığı şoförle beraber 1200 kilogram civarında. 4 kişiyi çok rahatlıkla taşıyabilir vaziyette. Bu henüz bir prototip. Eğer iyi bir sponsor bulursam çok daha iyi geliştirebileceğime inanıyorum. Ülkemiz için de faydalı olur çünkü çevre dostu bir araba." diye konuştu.

- "Araba çalıştıktan sonra herkes tebrik etti"

Aracın pillerinin şarj aletini de yaptığını vurgulayan Söylemez, otomobili elektrikli bir araca çevirmek için toplam 15 bin lira harcadığını söyledi.

Söylemez, tasarım aşamasında birçok yakınının "Şahin" modelindeki bir aracın elektrikle çalışacağına inanmadığını vurgulayarak, "Çoğu kişi 'yapamazsın, gitmez, ancak buralarda dolaşırsınız' dedi. Ama şu an sürüşü çok kolay ve çok sessiz. Lastik sesi haricinden araçtan çıkan başka bir ses yok. Geliştirilirse çok güzel olur. Pil gücünün arttırılmasıyla yol mesafesinin 400-500 kilometreye çıkabileceğine inanıyorum. Araba çalıştıktan sonra herkes tebrik etti. Olumsuz bir görüş bildiren olmadı. Araçla ilgili henüz bir teklif gelmedi çünkü herkes şüpheyle bakıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG) etkilendiğini aktaran Söylemez, çalışmaları takip ettiğini söyledi.

Serkan Söylemez de babasının başaracağına inandığı için birlikte çalışmaya başladığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"İşin içine biraz daha girdikçe olabileceğini daha iyi gördüm. Hatta sonrasında daha da geliştirebileceğimize inandım. Babamla birlikte hibrit araç tasarlama hedefimiz var. Bunun, ülkemiz için geliştirilmesi gerekiyor. Fosil atıklardan artık kurtulup daha çok yenilenebilir enerji alanında çalışmalar yapılması lazım. Ülkemizin buna ihtiyacı var. Tasarladığımız aracın kullanımı inanılmaz rahat. Her şeyden önce hiç ses yok, bir yakıta bağlı değilsiniz."

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