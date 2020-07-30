İSTANBUL - Aydem ve Gediz Perakende müşterileri, Müşteri İlişkileri Merkezlerinde (MİM) bulunan Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) kumbaralarına yaptıkları bağışlarla LÖSEV'e kayıtlı yüzlerce hastayı ve ailesini hayata bağlamaya devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, LÖSEV ve Aydem/Gediz Perakende arasında 2016 yılında gerçekleştirilen "LÖSEV Kumbara Çalışma Protokolü" ile İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla illerindeki Aydem ve Gediz Perakende Müşteri İlişkileri Merkezlerinde (MİM) bulunan LÖSEV kumbaralarına müşterilerin yapmış olduğu bağışlar, LÖSEV tarafından düzenli olarak toplanıyor.

Aydem ve Gediz Perakende, 100'den fazla MİM'de bulunan LÖSEV kumbaralarına müşterilerinin yaptığı bağışlarla 2016 yılından beri LÖSEV’e kayıtlı yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye, lösemili-onko çocuk ve yetişkin hastalara katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem ve Gediz Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, kumbara projesine ilişkin şunları kaydetti:

"Lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olan LÖSEV'e, müşterilerimizin kurumumuz aracılığıyla destek olması bizi onurlandırıyor. Desteklerini esirgemeyen tüm müşterilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü Aydem olarak hayata değer katıyoruz. Dayanışmanın önemini bir kez daha hatırladığımız bugünlerde en ufak bir katkımız olduysa ne mutlu bize."

LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, Türkiye'de her yıl 200 binden fazla kişinin kansere yakalandığını ve her yıl, yüzbinlerce insanın kanser sebebiyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ünver, "LÖSEV olarak bu gidişe dur demek, kanser-lösemideki tedavi başarısını arttırmak ve farkındalık sağlamak için çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Bu zorlu süreçte en önemli gücümüz, siz değerli kurumlarımız ile yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projelerimizdir. 2016'dan bu yana yürüttüğümüz kumbara projemiz için Aydem ve Gediz Perakende Yönetimine ve çok değerli müşterilerine tüm hastalarımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.