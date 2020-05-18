Ayağı burkulduğu için dağda mahsur kalan kadın kurtarıldı ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde oğluyla çıktığı dağ yürüşü sırasında ayağı burkulduğu için mahsur kalan kadın, AKUT ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.Kaan Torun ile annesi Nurdan Torun (74) Sarıbelen Mahallesi Göksarnıç mevkisinde yürüyüşe çıktı