İSTANBUL - Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkanı ve Koçtaş Yönetim Kurulu Üyesi Alp Önder Özpamukçu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin AVM'lere ağır bir darbe vurduğunu belirterek, "Çin, AVM'leri yeniden açtığında müşterilerinin yüzde 70'ini kaybederek başlamıştı. Türkiye de aynı süreci yaşadı. Temmuz ayına geldik, gerçek anlamda açılış haziran sayılır. Haziran başından temmuz sonuna kadar geldiğimiz dönemde hala yüzde 55'ler belki biraz da yüzde 60'a doğru giden müşteri sayıları var." dedi.



Özpamukçu, Koçtaş'ın Linkedin sayfasında yapılan canlı yayında, Kovid-19 salgını ve yeniden şekillenen perakende sektörünü değerlendirdi.



Türkiye'de AVM'lerin toplam ticaret içinde yüzde 7'lik bir büyüklük oluşturduğunu ifade eden Özpamukçu, AVM'lerin organize ticaret içerisindeki payının ise çok daha yüksek olduğunu söyledi.



Pandemi sürecinde AVM'lerin büyük kayıplar yaşadığını anlatan Özpamukçu, nisan ve mayıs ayı boyunca AVM'ler üzerinden pandemi tartışmalarının yapıldığını, bunların da vatandaşta kafa karışıklığına yol açtığını, halbuki AVM’lerin hijyen konusunda aldıkları önlemlerle çok güvenli alışveriş noktaları haline geldiğini belirtti.



Özpamukçu, AVM’lerde iyi lokasyonlarda olanların bir parça daha iyi müşteri sayılarına yaklaştıklarını, ancak her halukarda ciddi bir trafik kaybı yaşandığını belirterek, "Trafik kaybı ciro kaybı demek. O yüzden perakendecilerin de AVM mağazalarında cadde mağazalarına göre daha fazla zorlandıklarını tespit ediyoruz." diye konuştu.





- "AVM'ler önümüzdeki dönemde de fonksiyonlarını sürdürüyor olacaktır"







AVM yatırımcıları ve diğer tüm paydaşlarla beraber yoğun bir toplantı trafiği gerçekleştirdiklerini aktaran Özpamukçu, Türkiye’deki AVM'lerin perakendecilere Avrupa’daki AVM’lere kıyasla daha fazla destek olduğunu söyledi.



Özpamukçu, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Ülkemize yıllar içinde 50 milyar dolarlık yatırım yapıldı AVM'lerle birlikte. Şu anda yaklaşık 15 milyar dolarlık bir kredi borcuyla karşı karşıyalar ve bunlar yabancı para cinsinden. O bakımdan burada bankalara da devlete de birtakım işler düşüyor. Perakendeciye de birtakım işler düşüyor. Burada memlekete yapılmış önemli yatırımlardan da bahsediyoruz.



Amerika'daki örnekler çok konuşulur kapanıyor, ediyor diye... Şehirlerde yeterli sayıda meydan bulunmayışı sebebiyle Türkiye'de AVM'ler açıkçası bir meydan işlevi görüyor ve buralar sosyalleşme alanları. O bakımdan AVM’ler hayatımızda devam edecek ama mutlaka ve mutlaka perakendeciyle kol kola bu indirimlere devam ederek, AVM ve perakendeci bazında iyileştirmeler yaparak bu süreci geçmek gerekiyor.

Şu anda AVM’ler hijyen açısından en güvenli alışveriş alanları. Hala sürecin ortalarındayız, o desteklerin devam etmesi gerektiği çok açık. AVM'ler önümüzdeki dönemde de fonksiyonlarını sürdürüyor olacaktır."

Önümüzdeki yıllarda çok fazla yeni AVM yatırımı beklemediklerini ifade eden Özpamukçu, cadde mağazacılığın önemini artırabileceğini kaydetti.



Koçtaş'ın perakendenin geleceği hakkında düzenlediği çok paydaşlı çalıştayların tüm sektör için yol gösterici olduğunu aktaran Özpamukçu, perakendenin tüm ekonomiyi etkilediğini hatırlattı.







- "Birçok değişik senaryo oluşturduk ve bunlara göre yeni çalışma düzenlerimizi kurguladık"





Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu da yeni normali kendi normalleri olarak benimsediklerini ifade ederek, müşterilerini ve çalışanlarını merkeze koyarak çalışmaya devam ettiklerini söyledi.



Mağazaları pandemi nedeniyle mart sonundan itibaren kapattıklarını aktaran Kılıçoğlu, "Nisan ayında tüm arkadaşlarımızın, paydaşlarımızın katılımıyla bir çalıştay yaptık. Birtakım tahminlerde bulunduk. Yatırımların hangilerini önceliklendireceğimiz, hangilerini hızlandırmamız ve hangilerini de bırakmamız gerektiği hakkında görüştük... Birçok değişik senaryo oluşturduk ve bunlara göre yeni çalışma düzenlerimizi kurguladık." diye konuştu.



Perakendecilerin mağaza kapatma kadar kötü bir durumla karşılaşmadığını ifade eden Kılıçoğlu, bu dönemde dahi ustalarla iletişimi güçlü tuttuklarını ve tedarikçilerine ödemeleri aksatmadıklarını kaydetti.



Pandemi döneminde devletin verdiği teşvikleri çok kıymetli bulduğunu anlatan Kılıçoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Kısa çalışma ödenekleri bu dönemde istihdamın kırılmaması adına özellikle perakende sektörü gibi istihdam yoğun çalışan bir sektör için önemli bir can suyu oldu. Aynı zamanda kredi oranlarının düşmesinin ve makroekonomik göstergelerde tüketiciye yönelik verilen teşviklerin sektöre önemli katkılar sağladığını düşünüyorum. Umut ediyorum ki, pandemi süresince bu teşvikler devam eder. Sektördeki işletme sermayesi çok önemli, krediyle dönen bir sektör perakende... Bu anlamda kredi faiz oranları düşse bile masrafların artması nedeniyle sektör mutlaka olumsuz etkileniyor. Bu anlamda devletin ve alışveriş merkezlerinin yapıcı tavırları çok önemli."







- "Mağazalarımızın müşteri memnuniyeti ve satış anlamında iyi gittiğini görüyoruz"







Kılıçoğlu, pandeminin başlamasıyla mağaza renovasyonlarından mümkün olanların yapılması konusunda istişarelerde bulunduklarını ifade ederek, tüm tedbirleri alarak Trabzon mağazasını yenilediklerini ve Eskişehir mağazasını da konumunu değiştirdiklerini söyledi.



Dijital yatırımlara öncelik vermeyi son 4-5 yıldır sürdürdüklerini anlatan Kılıçoğlu, Koçtaş'ların mahalleli formatı olarak hizmete sunulan Koçtaş Fix'lerin açılışlarını sürdüreceklerini kaydetti.



Kılıçoğlu, şöyle devam etti:



"Ayda 5-6 Koçtaş Fix açıyoruz. Burada da hem Türkiye'deki yatırımcılardan çok talep görüyoruz; hem de müşterilerden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Özellikle müşterilerimizin 'İlçemizde Fix'i görmek istiyoruz' çağrılarını duymak bizi çok mutlu ediyor açıkçası. Açmış olduğumuz mağazalarımızın da müşteri memnuniyeti ve satış anlamında iyi gittiğini görüyoruz.



Sürekli çalışmalarımız ve araştırmalarımız devam ediyor. Müşterilerimizin şu zorlu dönemde ihtiyaçlarını uygun fiyatla alabilmeleri bizim için çok önem arz ediyor. O nedenle kaliteden ödün vermeden, daha uygun fiyata nasıl yeni ürünler bulabiliriz diye satın alma ekiplerimiz çok ciddi araştırmalar yapıyor.

Özellikle bu dönemde veriler bize gösterdi ki, müşterilerimiz evlerinde kaldıkları dönemde evlerini yenilemeye yöneldiler. Biz de hem Koçtaş Fix'lerle hem de büyük Koçtaş mağazalarımızla hem de dijital kanallarımızla birlikte müşterilerimizin en iyi markalara en uygun fiyatlarla ulaşabilmelerini sağlamaya çalışıyoruz."

