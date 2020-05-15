ANTALYA - Antalya Ticaret ve Sanati Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle genelgeyle geçici süreyle kapatılan tüm firmaların mücbir sebep halinden faydalandırılması gerektiğini söyledi.

Antalya Genç İş İnsanları Derneğinin (ANTGİAD) online üye toplantılarının konuğu olan Çetin, ANTGİAD üyelerine Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini değerlendirdi.

Sürecin başından beri ATSO olarak üyelerinin sorunlarına çözüm üretmek için çaba sarf ettiklerini kaydeden Çetin, Antalya ve Türkiye'nin üretim gücünün devamlılığını korumanın önemine işaret etti.

Çetin, "Bu nedenle özellikle hükümetin açıkladığı destek paketlerini yakından takip ediyoruz, ihtiyaçları dile getiriyoruz, üyelerimizin sesi oluyoruz. Öncelikle mücbir sebepten daha fazla sektör ve firmanın yararlanması gerekiyor. Genelgeyle kapatılan ve ciro kaybı yaşayan tüm firmalar mücbir sebep halinden mutlaka faydalandırılmalı." dedi.

Küresel salgın sürecinde kapatılan ve geliri olmayan işletmeler için kira desteği verilmesini talep ettiklerini anlatan Çetin, yaptıkları araştırmanın üyelerinin yüzde 84'ünün kiracı olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Çetin, kira desteğinin iş yerlerinin devamlılığı için önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde üyelere verilen "Nefes Kredisi" için oda olarak bütün imkanlarını seferber ettiklerini anlatan Çetin, "Antalya'da ATSO üyelerine 100 milyon liralık kredi diliminden şimdiye kadar 72 milyon lirası sunuldu. Cirosu 3 milyon liranın altında olan üyelerimize 50 bin lira kredi veriliyor. Ayrıca Halkbank'ın cirosu 3 milyon liranın altındaki şahıs işletmesi üyelerimize 25 bin liralık kredisi de devam etmekte." diye konuştu.



Çetin, salgın sürecinin sonrasını öngörmek için çalışma yürüttüklerini ve Antalya, Isparta, Burdur'un gelecek ekonomik konjonktürü üzerine çalıştıklarını belirtti.

ANTGİAD Başkanı Osman Sert ise salgın sürecinin başından itibaren online toplantılara başlayan ilk dernek olduklarını belirtti.

Sert, hazırladıkları Antalya'da turizm sezonunun süreci en az kayıpla atlatılması ve hareketlendirilmesi için atılması gereken adımların yer aldığı ANTGİAD Turizm Çalışma Grubu'nun 7 maddelik çalışmasını anlattı.

Derneğin sosyal sorumluluk projelerinde de ön safta yer aldığını kaydeden Sert, "Sosyal destek projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi yardımında bulunduk. Ayrıca devlet hastanesinde özveriyle çalışan sağlık çalışanları için de faaliyetlerimiz olacak." dedi.