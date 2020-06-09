HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, mozaik ustası Mervan Altınorak hurda otomobil, tır, kamyonet, traktör ve motosiklet parçalarından 2,5 metrelik kelebek ve 1,5 metrelik kurt figürü yaptı.

Tamircilerden bilye, zincir, çivi, yay, bilye, amortisör, vida, balata, buji ve çatal gibi hurda veya atık durumdaki malzemeleri de toplayan Altınorak, atölyesinde çalışma başlattı.

Altınorak, topladığı 10 bin hurdadan yaklaşık 2 aylık çalışmayla 2,5 metre uzunluğunda kelebek, 1,5 metre uzunluğunda da kurt figürü yaptı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Altınorak, hurda parçalardan yaptığı eserleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiğini söyledi.

Altınorak, "Vecihi K6" çalışmalarının da sürdüğünü dile getirerek "Bir aydır üzerinde titiz işlemler gerçekleştiriyoruz. Yine hurda malzemelerden yaptığımız 3 metre uzunluğundaki uçağımızın iskeleti şu anda bitti. İnşallah ilerleyen zaman diliminde tamamlayarak sergileyeceğiz." dedi.