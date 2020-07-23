ADANA - Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Mustafa Kemal Atatürk'ün Pozantı'ya gelişinin 100. yıl dönümünün çeşitli etkinliklerle kutlanacağını belirtti.
Çay, yazılı açıklamasında, Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı olarak katıldığı Pozantı Kongresi'nin, aynı gün ve yerde canlandırılacağını kaydetti.
Etkinliğin 5 Ağustos'ta yapılacağını ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da programa katılacağını aktaran Çay, "Pozantı Kongresi'nin 100. yıl dönümünü, önemine yakışacak etkinliklerle kutlayacağız. Etkinliğimizde Sayın Şentop'u ağırlamaktan büyük onur duyacağız." ifadesini kullandı.