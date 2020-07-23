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Assan Foods yeni domates işleme sezonunu yeni yatırımla açtı

Kibar Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’nin ketçap, mayonez ve sos kategorilerindeki önemli üreticilerden olan Assan Foodss’un gelenekselleşen “Domates İşleme Sezonu Açılış Töreni” gerçekleştirildi - Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali

Assan Foods yeni domates işleme sezonunu yeni yatırımla açtı
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İSTANBUL - Assan Foods, gelenekselleşen "Domates İşleme Sezonu Açılış Töreni"ni Susurluk Fabrikası’nda gerçekleştirdi. Ayrıca törende, 13 milyon lira yatırımla oluşturulan son teknoloji domates yıkama havuzu da devreye alındı.

Kibar Holding bünyesinde faaliyet gösteren Assan Foods açıklamasına göre, salça üretiminde kullanılan endüstriyel domatesin en yoğun yetiştirildiği bölge olan Karacabey Ovası’nın yanında, Susurluk’ta kurulu Assan Foods fabrikasında gerçekleşen törene, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı ve Assan Foods Genel Müdürü Hakan Koçoğlu katıldı.

Mevsimin ilk domates hasadının Susurluk Fabrikası’na gelişinin, çiftçilerle birlikte kutlandığı törende, yine gelenekselleştiği üzere, üç sene boyunca taahhütlerini eksiksiz yerine getiren çiftçilere de "Çiftçi Bağlılık" ödülleri verildi. Bu yılın özel şartları nedeniyle törende maske-mesafe- kişisel temizlik kuralına titizlikle uyuldu.

Kutlama töreninde, Assan Foods bünyesinde pandemi döneminde kesintisiz süren, uzman bir İtalyan şirketinden hizmet alınarak geliştirilen 13 milyon lira yatırımla oluşturulan son teknoloji domates yıkama havuzu da devreye alındı. Kibar Holding bünyesinde kuruluş aşamasından bugüne dek Assan Foods’a yapılan endüstriyel yatırımlar 57 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.


- "Ülkemiz tarım ve sanayine katkı sağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Assan Foods’un zengin ürün çeşitliliği, Ar-Ge ve üretim gücü, güvenilir ve hijyenik gıda üretim standartları, küresel iş yapış kültürü ve ürün kalitesiyle, alanında dünyada söz sahibi şirketler arasına girmekte olduğunu dile getirdi.

Kibar, yatırımlarının, Kibar Holding’in Assan Foods’u alanında sürekli daha güçlü bir konuma getirme yolundaki azim ve desteğinin yeni bir göstergesi olduğunu belirterek, "Ülkemizin önde gelen kuruluşlarının ve dünya devlerinin Türkiye’de ve yurt dışında güvenip tercih ettikleri iş ortağı Assan Foods, Türkiye’deki liderliğini de uzun senelerdir sürdürüyor, inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarıyla yepyeni soslar üretmeye, ülkemizde ve dünyada mutfaklara lezzet katmaya devam ediyor. Bu yatırım, ürün çeşitliliği, Ar-Ge ve üretim gücü, güvenilir ve hijyenik gıda üretim standartları, küresel iş yapış kültürü ve ürün kalitesiyle, dünyada söz sahibi olan Assan Foods’un küresel rekabet gücünü artıracak ve salçanın ham maddesi olan domatesin değerini daha da iyi bir yere getirecek." ifadelerini kullandı.


- "Çiftçilerin emeklerine, sanayi gücü ile değer katma azmindeyiz"

Tarım ve gıda endüstrilerinin küresel sağlık krizinde önemli sorumluluk üstlendiğini belirten Ali Kibar, şöyle devam etti:

"Çiftçilerin emeklerine, sanayi gücü ile değer katma azmindeyiz. Tüm çalışmalarımız, tüm yatırımlarımız, azmimiz ve gayretimiz, Türkiye’nin tarımına, sanayisine, ekonomisine ve insanına daha fazla değer sağlamak için. Bu zor günlerde gerekli önlemleri aldık, gıda tedariği devam etsin diye, çiftçi dostlarımızın emeği, ürünü değerlensin diye çalışmaya, yatırıma devam ettik. Tüm bu değerleri birlikte ürettiğimiz, emeği geçen herkese, iş ortaklarımız çiftçilerimize, işlerini tutku ve uzmanlıkla yapan çalışma arkadaşlarıma ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."


- "AB ülkelerine kendi markamızla salça satar hale geldik"


Kibar, pandemi koşullarının, zorlayıcı olmasıyla birlikte, bir tarım ve gıda ülkesi olan Türkiye’ye birçok yeni fırsat sunduğunu ifade ederek, "Endüstriyel domates üretiminde dünyada ilk beşte yer alan Türkiye’nin rakibi bazı ülkelerin adları Kovid-19 ile sıkça anıldı ve bu ticaret dengelerini değiştirdi. Avrupa Birliği, Türkiye’den ithal edilen salçaya yüzde 14 vergi uyguluyordu ve bu durum, Türk ürününün pazarda pahalı kalmasına neden oluyordu. Pandemi döneminde buna rağmen AB ülkelerine kendi markamızla salça satar hale geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı zamanda Türkiye’nin ilk sos ihracatçısı olan Assan Foods’un, Colorado markası ile yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyümeye devam ettiğini dile getiren Kibar, şunları aktardı:

"Geçtiğimiz yıl, dünya perakende devi Walmart iş birliğinde başarılı bir giriş yaptığımız Çin pazarında, başarıyı sürekli ileri taşıyoruz. Walmart raflarında yer alan ürün çeşidi sayımız, bir yılda dört kat arttı. Colorado markası, birçok yabancı ülkede olduğu gibi yakın zamanda İspanya pazarına da girecek. Assan Foods’un bu başarıları, aynı zamanda ülkemiz gıda sanayinin potansiyelinin de güzel bir göstergesidir."

-TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi

Assan Foods’un, Türkiye’nin tek standart yapıcı organizasyonu olan Türk Standardları Enstitüsü’nden (TSE) almış olduğu, güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğu belgelendiren Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ne de atıfta bulunan Ali Kibar, bu belgenin, endüstrinin önde gelen sertifikasyonları ve standart belgelerine sahip olan Assan Foods için bir diğer gurur vesilesi olduğunu dile getirdi.

Assan Foods Genel Müdürü Hakan Koçoğlu da Kibar Holding tarafından Assan Foods bünyesinde bugüne dek gerçekleştirilen endüstriyel yatırımların 57 milyon dolar düzeyinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yatırımların en yeni halkası, törenimiz kapsamında devreye alınıyor. Domates işlemede Assan Foods’un ön üretim hattını oluşturan ön yıkama havuzunu, bu alanda en üst düzeye taşıma hedefiyle başlatılan 13 milyon lira düzeyindeki bu yatırım, küresel sağlık krizine rağmen kesintisiz bir şekilde devam etti. Assan Foods fabrikasına gelen 2020 mahsulü domatesler, konusunda uzman bir İtalyan şirketinden hizmet alınarak geliştirilen ve kullanıma hazır hale gelen domates yıkama havuzumuza dökülüyor."

- 4 kıtada 50’ye yakın ülkeye ihracat


Öte yandan açıklamaya göre, Kibar Holding tarafından 1998 yılında kurulan ve sektöre ilk olarak domates işleme ve domates salçası üretimi ile adım atan Assan Foods, 2000 yılında ketçap, 2002 yılında ise mayonez ve sos üretimine başladı. Bugün domates işlemede Türkiye’nin en büyük tesislerinden birine sahip olan şirket, bu alanda dünyanın en büyük 50 kuruluşu arasında yer alıyor.

Açıklamaya göre, salça üretiminin yan sıra, günde 4 bin 500 ton taze domates işleme ve 2,5 milyon adet ambalajlı ürün üretme kapasitesi ile ketçap, mayonez ve sos kategorilerinde Türkiye’nin en büyük üreticisi olan Assan Foods, gerek Colorado, Kingtom ve Oba markalarıyla, gerekse “private label” alanında yurt içi pazarda lider bir konumda bulunuyor ve 4 kıtada 50’ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

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