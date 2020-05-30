İSTANBUL - Artam Antik AŞ müzayede evi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için düzenlenen online müzayedede 750 bin lira değerinde bağış toplandı.



Geliri İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı’na bağışlanan müzayedede Ahmet Güneştekin'in "Zeus" isimli eseri 120 bin lira ile en yüksek rakamlı bağışı elde ederken, Devrim Erbil'in "İstanbul" isimli eseri 70 bin Liraya satıldı. Ekrem Yalçındağ'ın "Contrasts" adlı eseri ise 44 bin liralık bağış karşılığı yeni sahibini buldu.



Toplam 52 eserin yer aldığı ve online olarak düzenlenen müzayededen elde edilen gelirin tamamı İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı’na bağışlanacak.

Müzayedede satışa sunulan eserler arasında Adnan Çoker, Ali Atmaca, Balkan Naci İslimyeli, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Burhan Doğançay, Canan Tolon, Cihat Burak, Eren Eyüboğlu, Ertuğrul Ateş, Gülçin Anıl, Kezban Arca Batıbeki, Mehmet Gün, Memduh Kuzay, Mustafa Ayaz ve Nedim Günsür imzalı çalışmalar da yer aldı.





