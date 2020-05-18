MERSİN - Mersin'de bir kişi, arkadaşının doğum gününü iş yerinin önüne ektiği fidanla kutladı.

Kentte yönetmenlik yapan 35 yaşındaki Erdal Sağlam, Yenişehir Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli arkadaşının doğum günü için harekete geçti.

Sağlam, müdürlük binasındaki bahçeye arkadaşı adına dut fidanı dikerek, sürpriz yaptı.

Fidan diktiği anları müzik eşliğinde sosyal medyada paylaşan Sağlam, büyük beğeni topladı.

Sağlam, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem doğaya hem de arkadaşına hediye vermek için fidan diktiğini söyledi.

Arkadaşının sürprizle büyük mutluluk yaşadığını aktaran Sağlam, "Hayatımızda ağaçların nefes almak kadar büyük önemi var. Doğayı korumak hepimizin görevi. En büyük hediyenin doğaya verilmesi gerektiğini düşündüm." ifadelerini kullandı.