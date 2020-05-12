ANTALYA - Antalya Genç İş İnsanları Derneğinden (ANTGİAD) yapılan açıklamada, Antalya'nın doğal güzellikleri ve kültürel avantajlarının yanında dünyadaki en güvenli ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riski bulunmayan bir bölge olduğunun iyi anlatılması gerektiği belirtildi.

Dernekten yapılan açıklamada, derneğin turizm çalışma grubunun önerileri sıralandı.

Kovid-19 salgını sürecinde Antalya'nın tanıtımının önemine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şehrin pek çok doğal güzellikleri ve kültürel avantajlarının yanında dünyadaki en güvenli ve bulaşma riskinin olmadığı bir bölge olduğu anlatılmalıdır. Turizm niteliğinin artırılmasına yönelik tanıtımlar yapılmalı, diş tedavisi, estetik gibi sağlık turizmi konularında hedeflenmiş tanıtımlar yapılmalı, yine Kovid-19 sürecinde özellikle en çok etkilenen yaşlıların, huzur evi sakinlerinin gelebileceği en iyi alternatifin Antalya olduğunun altı çizilmelidir."

Açıklamada, dış turizme yönelik olarak 5 saatin altındaki kısa süreli mesafeler için doğrudan uçuşların konulması ve gelen turist sayısının artırılmasının hedeflenmesi gerektiği vurgulandı.

Geliştirme ve tanıtma fonunda toplanan vergilerin, amacına yönelik olarak tanıtım faaliyetlerine yönelik harcanması gerektiğini belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Turizmin başkenti olan ve turistlerin en fazla tercih ettiği ve yine fona en çok katkıda bulunmuş olan Antalya'nın önceliklendirilmesi ve fona katkısı oranında tanıtımlarda pay sahibi olması sağlanmalıdır. Vergiler, teşvikler ve özellikle istihdam destekleri konularında işletmelere destekler artırılmalıdır. Turizm işletmeleri, sınıflandırılarak özellikle küçük ölçekteki işletmelerin farklı uygulamalarla çalışmasının önü açılmalı, kriterlerin büyük işletmelere göre konularak küçük işletmelerin çalışamayacak hale getirilmesinin önüne geçilmelidir. Turizm tesislerinde bulunan alt kiracılar (spa, market, fotoğrafçı için özel tedbirler alınması sağlanmalıdır."