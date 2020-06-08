ANTALYA - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçede 170 bin metrekarelik alanda orman çiftliği kuracaklarını bildirdi.

Tütüncü, yaptığı yazılı açıklamada, Kirişçiler Mahallesi'nde tarım ve hayvancılığı geliştirmek adına orman çiftliği projesi hazırladıklarını kaydetti.

Antalya'nın, bitki çeşitliliğinin yanı sıra tarımsal zenginlikte ve hayvancılıkta da çok önemli bir noktada olduğunu kaydeden Tütüncü, "Pandemi sürecinde tarıma ne kadar çok ihtiyaç duyduğumuzu, toprağın ne kadar kıymetli olduğunu çok daha yakından anladık. Dolayısıyla böyle bir ortamda 170 dönümlük alanı yaşayan, üreten bir park haline getiriyoruz. Bu yaşayan park aynı zamanda bir ziraat mektebi mantığı ile çalışan, araştırmaya, geliştirmeye dönük çalışmaların yapılacağı bir okul da olacak." ifadelerini kullandı.

Çiftliği, zeytinliklerden narenciye bahçelerine, hububattan küçük ve büyükbaş hayvancılığa kadar birçok tarımsal üretimin ele alındığı, işlendiği bir alan haline getirmek istediklerini aktaran Tütüncü, projenin Türkiye'ye örnek olacağını ifade etti.

Projeyi belediyenin imkanlarıyla yapacaklarını dile getiren Tütüncü, şunları kaydetti:

"Projemizin odağında sadelik, doğallık ve yerel motifler var. Antalya'nın geleneksel köy mimarisinin yaşatılacağı çiftliğimizde, pamuk, zeytin, narenciye, turfanda, üzüm, hububat, susam üretimi yapacağız. Çiftliğimizde meyve bahçeleri, tropikal meyve bahçeleri, çiçek seraları, botanik park da olacak. Çiftliğimiz de kümes hayvancılığı ile büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık da yapacağız. Yumurta, süt, peynir, tereyağı üreteceğiz. Çiftliğimizi, Yörük kültür bahçeleri, köy sosyal yaşamını resmeden köy bakkalı, köy kahvesi, köy evi, köy pazarı gibi ünitelerle yaşayan bir kültür parkı haline de getireceğiz. Çiftlik projemizle, şehirde yaşayan çocuklarımızı doğa ve tarımla buluşturmak istiyoruz. Projemiz aynı zamanda şehrimizi ziyarete gelenler için bir cazibe noktası olacak."