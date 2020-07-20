Antalya'ya bir günde 55 uçak geldi ANTALYA - Antalya'ya bir günde 9 ülkeden 10 bin 625 misafirin geldiği bildirildi.Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, yaptığı açıklamada, kentte turizm hareketliliğinin başladığını ifade etti.Salgın dönemindeki hareketliliğ