Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinin yüksek kesimlerine mayısın son günlerinde yağan kar, görenleri şaşırttı. İlçe merkezinde sağanak olarak etkili olan yağış, rakımı 1700 ila 1800 arasında değişen Küçükköy ve Kırkpınar yaylalarında kar şeklinde