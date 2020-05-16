Antalya'nın üstüne nem bulutu çöktü ANTALYA - Hava sıcaklığının 35 derece, nem oranının ise yüzde 48 olduğu Antalya'da, kentin üstünü nem bulutu kapladı.Meteorolojik verilere göre hava sıcaklığının 35, hissedilen sıcaklığın ise 41 dereceye ulaştığı Antalya'da, nem oranı yüzde 48