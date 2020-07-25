ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde muhtarlar ve vatandaşlar çevre temizliği yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Deniz Bizim Plaj Bizim, Birlikte Koruyalım" sloganıyla Konyaaltı Sahili'nde başlattığı temizlik çalışmasına Gürsu, Altınkum mahallesi muhtarları ve sakinleri destek verdi.

Muhtarlar ve vatandaşlar, sahil boyunca yürüyerek yanlarında getirdikleri poşetlere çöpleri toplayarak, geri dönüşümde kullanılması için ayırdı.

Gürsu Mahalle Muhtarı Özlem Saday, çöplerin sahile bırakılmaması uyarısında bulundu.

Altınkum Mahalle Muhtarı Eyüp Karakaya ise vatandaşların sahili temiz kullanmasını isteyerek, "Bu konuda uyarılar yapılmasına rağmen bazı vatandaşlarımız zaman zaman kurallara uymayabiliyor. Yapmış olduğumuz etkinlikle farkındalık yaratmak istedik. Bir sonraki kuşaklara güzel ve temiz bir sahilin bırakılması için vatandaşlarımıza örnek olmak istedik." diye konuştu.



