ANTALYA - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da yaptığı danslar ve giydiği "Örümcek Adam" kostümüyle tanınan Burak Soylu, kendisini çok seven zihinsel engelli Umut Bostancı ile İzmir'de eğlenceli bir gün geçirdi.

İstanbul'da yaşayan Emel Keskin, kurgusal kahraman "Örümcek Adam"ı çok seven İzmir'deki zihinsel engelli kardeşi Umut Bostancı'yı mutlu etmek istedi.

Antalya'da yaptığı danslar ve giydiği Örümcek Adam kostümüyle tanınan Burak Soylu ile iletişime geçen Keskin, 36 yaşındaki kardeşi için unutamayacağı bir sürpriz hazırladı.

Kostümünü bu sefer Umut için giyen Soylu, üzerinde "Spiderman" yazan 1964 model klasik otomobille yola çıktı.

Antalya'dan "İyilik için umut" olarak adlandırdığı yolculuk sonrası İzmir'e ulaşan Soylu, bir kişinin daha mutluluğuna ortak oldu.

Soylu, odası Örümcek Adam fotoğrafları ve oyuncaklarıyla dolu Umut ile aynı evde bir gün geçirdi, İzmir'in sokaklarında gezdi.

- Elinden geldiği kadar iyilik yapmaya çalışıyor

Soylu, AA muhabirine, Örümcek Adam'ın dost canlısı ve iyilik yapan bir karakter olduğunu söyledi.

Kurgusal karakterin izinden yürüdüğünü, elinden geldiği kadar iyilik yapmaya çalıştığını ifade eden Soylu, depremzedelerle buluştuğunu, salgından dolayı sokağa çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşıladığını, çocukları mutlu ettiğini dile getirdi.

Soylu, iyilikten beslenen bir karakteri yansıtmaya çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ailesinin isteği üzerine Umut kardeşimizin mutluluğu için yollara düştüm. Bu kadar sevildiğimi tahmin etmiyordum. Umut'un gözlerindeki mutluluğu görünce dünyalar benim oldu. Odasının her yerindeki Örümcek Adam fotoğrafları, oyuncakları görünce, 'Spiderman'i benim kadar seven birisi varmış' dedim. Umut ve ailesi çok temiz insanlar. Ben de böyle bir aileyle tanıştığım ve onların sevgisini hissettiğim için çok mutluyum. Benim süper gücüm insanlara sevgi dağıtmak. Onların sevgisi beni süper kahraman yapıyor."

- "Örümcek Adamı inanılmaz seviyor"

Abla Emel Keskin ise kardeşinin altı aylıkken yüksek ateş nedeniyle havale geçirmesi sonucu zihinsel engelli hale geldiğini ifade etti.

Kardeşinin çocuk ruhlu olduğunu vurgulayan Keskin, şunları kaydetti:

"Çok duygusal ve hassas. Örümcek Adamı inanılmaz seviyor. Kardeşimin odası Örümcek Adam temalı oyuncaklar, çanta, kalemlik, defterlerle dolu. Hatta perdesi, halısı ve nevresim takımları bile Örümcek Adam temalı. Onu Antalyalı Örümcek Adam ile buluşturduk. Kardeşim için hayatında unutamayacağı bir an oldu. Birbirlerine sarıldılar, dans ettiler, fotoğraf çektirdiler. Örümcek Adam ailemizin yeni üyesi oldu. Umut, arada dili takılsa da konuşuyor, sürekli kahramanını soruyor."