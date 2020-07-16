ANTALYA - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Onur Alperen Yılmaz, Türkiye genelinde 500 tam puan alan 181 öğrenci arasına girmenin gururunu yaşadı.

Yılmaz, Serik ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, birinci olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Çalışmalarının sonucunu aldığı için Allah'a şükrettiğini belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini, görüşmek istediğini dile getirdi.

Bir fırsat bulup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımıza Osmanlıca olarak yazdığım mektubumda ona olan sevgimden ve görüşmek istediğimden bahsettim. Mektup Cumhurbaşkanımıza ulaşmış. 22 Haziran'da beni aradılar. İlk başta ben konuşamadım. Ağladım. Nutkum tutuldu. Araya annem girdi, ben biraz sakinleştim. Heyecanımı yendim. Kendisiyle konuştuğumda buluşmak üzere söz aldım. Yanına Türkiye birincisi olarak gitmek için buluşmayı LGS sonrasına erteledim. Şimdi birinci oldum. İlerleyen zamanlarda kendisiyle görüşeceğim. Buradan Cumhurbaşkanımıza sevgi ve saygımı iletiyorum. İleride siyasetçi ve hatta Cumhurbaşkanı olmak istiyorum."

Baba Hasan Yılmaz ve anne Ümmü Kozan Yılmaz da sonucu öğrendiklerinde büyük sevinç yaşadıklarını, oğullarıyla gurur duyduklarını ifade etti.