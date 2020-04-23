ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde gittikleri adada mahsur kalan Afganistan uyruklu 9 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında Beş Adalar mevkisindeki adada mahsur kalan bir grup sığınmacının yardım çağrısı üzerine bölgeye hareket etti.

Aralarında kadın ve çocuğun da bulunduğu Afganistan uyruklu 9 sığınmacı kurtarıldı.

Botlarla kıyıya getirilen sığınmacılar, 112 Acil Servis ekiplerince, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Sığınmacıların, işlemlerinin ardından Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.