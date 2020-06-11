Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı ANTALYA - Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.