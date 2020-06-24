Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa hapis cezası ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan iki sanık 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ahmet K. (20) v