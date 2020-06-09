Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir kişi tutuklandı ANTALYA - Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan baba tutuklandı, oğlu serbest bırakıldı.İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında Kestel Mahallesi'nde bir