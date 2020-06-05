ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda A.S (41), Kızlarpınarı Mahallesi Hacıkadiroğlu Caddesi'nde gözaltına alındı. Şüphelinin, adresine yapılan operasyonda ise İ.K. (46), H.Y. ve R.K. yakalandı.

Zanlılardan H.Y. ve R.K. emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen A.S. ile İ.K. ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.