Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep'ten bir otomobille ilçeye uyuşturucu getirilece