ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep'ten bir otomobille ilçeye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Tosmur Mahallesi'nde durdurulan otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.S. ile A.F.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.