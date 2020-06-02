Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir parkta uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üze