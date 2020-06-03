ANTALYA - Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üst geçitlerde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, "kontrollü sosyal hayat" ve "yeni normal" olarak nitelendirilen dönemin başlamasıyla dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Belediyenin Çevre Koruma Daire Başkanlığına bağlı ekipler, vatandaşın yoğun kullandığı alanlarda ilaçlama çalışması yaptı.

Kent merkezinde bulunan yürüyen merdivenli üst geçitler ve asansörleri de dezenfekte eden ekipler, vatandaşları maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.