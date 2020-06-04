Antalya'da uçurumda bir erkek cesedi bulundu ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir erkek cesedi bulundu.Mahmutlar-Sarıveliler yolu Kuş Yuvası mevkisindeki uçurumluk alanda, vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark edince, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine böl