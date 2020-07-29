Antalya'da trafik kazası: 1 ölü ANTALYA - Antalya'da bir araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.Süleyman Hortul'un (22) kullandığı 07 YC 231 plakalı motosiklet, Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi Azaplar mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen a