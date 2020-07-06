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Antalya'da temizlik işçileri buldukları içi mücevher olan kutuyu belediye başkanına teslim etti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: - "Gerçek anlamda ahlaki tutum, gerçek anlamda toplumcu ve insandan yana düşünce işte budur. Yani sınırlı bir maaşınız olacak ama o mücevhere el atmayacaksınız. Tebrik ediyorum, kutluyorum, gurur duyuyorum"

Antalya'da temizlik işçileri buldukları içi mücevher olan kutuyu belediye başkanına teslim etti
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ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde temizlik işçileri buldukları içinde mücevher ve takılar olan kutuyu belediye başkanına teslim etti.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklama göre, temizlik işçileri Fikret Tayhun, Okan Şahin ve Murat Denizkaya, içindeki atıkları boşalttıkları konteynerlerin yanında bir takı kutusu olduğunu gördü.

İşçilerden Tayhun, yerden aldığı kutunun ağır olduğunu fark edince kapağını açtı. Kutuda mücevher ve takıların olduğunu gören temizlik işçileri, durumu belediye yetkililerine bildirdi.

İşçiler daha sonra takı ve mücevherlerin sahibine ulaştırılması için kutuyu Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Uysal, kutunun nerede bulunduğunu ve içerisindeki değerli eşyaların ne olduğunu söylemeyeceklerini belirtti.

Uysal, kendisinin olduğunu kanıtlayana takı ve mücevherleri teslim edeceklerini kaydetti.

İşçilere örnek davranışından dolayı teşekkür eden Uysal, "Belli bir ücretle çalışan, bütün gün sokaklarımızı yaşanır hale getiren, temizleyen çalışma arkadaşlarımız, aynı zamanda çocuklarına haksız kazanç, haram lokma yedirmeme konusunda da gerekli ahlaki duyarlılığı gösteriyorlar. Bu duyarlılıklarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gerçek anlamda ahlaki tutum, gerçek anlamda toplumcu ve insandan yana düşünce işte budur. Yani sınırlı bir maaşınız olacak ama o mücevhere el atmayacaksınız. Tebrik ediyorum, kutluyorum, gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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