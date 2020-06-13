Antalya'da telefonla dolandırıcılık zanlıları tutuklandı ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak bir kadından para almaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi cezaevine gönderildi. Yayla Mahallesi'nde yaşayan Necl