Antalya'da silahla vurulan kişi yaralandı ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaralandı.Yeşildere Mahallesi'nde Hüseyin Pehlivan ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi arasında, iddiaya göre alacak nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dö