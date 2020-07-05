ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin, "Türkiye'nin başarısı, sonuçlar ortada. Bu başarıyı doğru şekilde dünyaya anlatmamız gerekiyor." dedi.

Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent" toplantısında yerel yöneticiler, turizmciler ve ilçedeki yerleşik yabancıların kurduğu derneklerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Artan vaka sayılarının tekrar kontrollü şekilde indiğine işaret eden Ersoy, hasta sayısının bir hafta içinde 900'lere, sonra da daha aşağılara ineceğine inandığını söyledi.

Dünyada turizme açılan birçok bölgeyle kıyasladığında, Türkiye'nin kıyı şehirlerinin vaka sayısı bakımından düşük yerler arasında yer aldığını vurgulayan Ersoy, "Örneğin 700 kilometreden uzun bir kıyı bandına ve 2 milyon 500 binden fazla nüfusa sahip Antalya'da 11 Mart'tan bu yana vaka sayısı 520 civarında. Antalya'da günlük 4-5 vaka var. Aydın bölgesine baktığımızda 280-290, Muğla'ya baktığımızda toplam vaka sayısı 310 civarında. Günde 2-3 vaka geliyor. Buraları hızla koronavirüs hazırlığını yapmış ve salgın tamamen kontrol altına alınmış bölgeler olarak görebiliyoruz." diye konuştu.

Salgın sürecinde ülkelerin ekonomik endişelerle siyasi kararlar alabildiğine dikkati çeken Ersoy, ne kadar siyasi kararlar alınırsa alınsın, güneşin balçıkla sıvanamayacağını dile getirdi.

- "Dünyaya anlatmamız gerekiyor"

Gerçeklerin uzun süre örtülemeyeceğini belirten Ersoy, "Türkiye'nin başarısı, sonuçlar ortada. Bu başarıyı doğru şekilde dünyaya anlatmamız gerekiyor. Dışişleri Bakanlığımızla omuz omuza verip, Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle liderler zirvesinde, her görüşmede, turizm ve Türkiye'nin başarıları dile getiriliyor." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Avrupa'ya örnek sertifikasyon sistemini devreye aldıklarını hatırlatarak, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'na turizm yatırımcılarının gönüllü katılıyor olmasının kendisini sevindirdiğini kaydetti.

Sertifikayı 50'den fazla odası bulunan tesislerin almak zorunda olduğunu aktaran Ersoy, şu anda binli rakamlara geldiklerini, çok kısa sürede 2 binli, 3 binli rakamlara ulaşacaklarını bildirdi.

- "İyi haberler gelmeye başladı"

Türkiye'nin 2023 hedefine ulaşmak için gelir grubu daha yüksek ve nitelikli turist hedefleyen bir programı hayata geçirmek istediklerini anlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Uluslararası hava trafiğinin açılması için gereken her şeyi yapıyoruz. Önümüze çıkan sorunları yılmadan cevaplıyoruz. Önlemleri hayata geçirerek Türkiye'yi başta Avrupa olmak üzere dünyaya örnek gösteriyoruz. Aşamalı olarak iyi haberler gelmeye de başladı. Macaristan'dan ve İngiltere'den iyi haberler aldık. İnanıyorum ki AB'den de yakın zamanda olumlu haberler gelecek. Türkiye'nin hava trafiğini bütün dünyada tekrar başlatacağına inanıyorum."

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