ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadan çarptığı kamyonetin kasasındaki inşaat iskelesi demirleri otomobilinin camına saplanan sürücü yaralandı.

Hatice Uygun'un kullandığı 07 LPS 08 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Tekandız mevkisinde aynı yönde seyreden Eray Şimşek'in kullandığı ve kasasında inşaat iskelesi demirleri bulunan 07 LPA 82 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle iskele demirleri Uygun'un kullandığı otomobilin üzerine ve etrafına düştü. Otomobilde sıkışan otomobil sürücüsü Uygun'a ilk müdahaleyi araçlarıyla giderken kazayı görerek duran doktor çift yaptı.

İtfaiye ekibinin sıkıştığı yerden kurtardığı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken gelen Mehmet Ali D, kamyonetin 07 JU 594 plakalı otomobiline de çarptığını belirterek tutanak düzenlenmesini istedi.

Ekipler kamyonetin söz konusu otomobile de çarptığını ancak sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Mehmet Ali D'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Kaza yapan araçlar ve yola dökülen demirlerin kaldırılmasının ardından yol yeniden çift yönlü trafiğe açıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenli kamerası tarafından kaydedildi. Kamera kayıtlarında otomobilin kamyonete arkadan çarpması ve kamyonette bulunan iskele demirlerinin etrafa saçılması görülüyor.