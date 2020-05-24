ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 5 dekar otluk alan ile çok sayıda arı kovanı zarar gördü.



Edinilen bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kışlabucağı caddesinde bulunan tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa Orman İşletme müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık iki saatte kontrol altına alınan yangında, 5 dekar otluk alan ve çok sayıda arı kovanı zarar gördü.