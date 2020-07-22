Antalya'da marketten hırsızlık yapan zanlı tutuklandı ANTALYA - Antalya'da bir marketten hırsızlık yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu zanlı, tutuklandı. Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'deki bir marketten 7 bin 712 bin lira değerinde malzeme çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.