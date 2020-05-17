Antalya'da marinadaki teknede yangın çıktı ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir marinada bağlı bulunan gezi teknesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Setur Marina'da bağlı bulunan teknelerin birinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevleri fark eden m