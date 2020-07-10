ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan operasyonda tütünle doldurulmuş 3 bin 720 makaron ile 71 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, Yukarı Hisar Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri ve iş yerine ait araçta arama yapıldı.

Aramada, tütünle doldurulmuş 3 bin 720 makaron ile 71 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheliler İ.K. ve S.Y. hakkında 5607 ve 4733 sayılı kanunlara muhalefet suçlarından adli işlem yapıldığı bildirildi.

