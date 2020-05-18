ANTALYA - Antalya Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle internet ortamında kutladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrenciler ile öğretmenleri, 19 Mayıs'ın 101. yılı için internetten çevrimiçi kutlama programı hazırladı.

Program kapsamında 24 öğretmen ve 7 öğrenci, sosyal bir platformada bir araya gelerek saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı ve şiir okudu, müzik dinletisi sundu.

Lisede memur olarak görev yapan Veli İrez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ın okullarda coşkuyla kutlamayı planladıklarını fakat salgın nedeniyle bunun mümkün olmadığını söyledi.

Bunun üzerine okulun öğretmen ve öğrencileriyle sosyal bir ağ üzerinden bir araya gelerek 19 Mayıs'ı kutladıklarını belirten İrez, "Normalde 19 Mayıs kutlamalarında ne yapılıyorsa aynısını yapmaya çalıştık. Saygı duruşunda bulunduk, İstiklal Marşı okuduk, Atatürk'ün sevdiği müzikleri seslendirdik. Hem öğrenciler hem de öğretmenler olarak çok mutlu olduk." dedi.

İrez, programı müzik öğretmeni ve öğrencilerinin enstrüman çalarak renklendirdiğini de sözlerine ekledi.



