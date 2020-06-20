ANTALYA - Antalya'da, Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav yapıldı.

Kentte, güvenlik güçleri sınavdan saatler önce, okulların çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbir aldı.

Aileleriyle sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen salonlara alındı.

Merkez ve 19 ilçede 589 okulda, 3 bin 46 salonda 47 bin 929 bin öğrenci sınava katıldı. Sınavda 6 bin 995 öğretmen görev aldı.

Kentte yeteri kadar öğretmen görevlendirilmesi yapıldığı için salon görevlisi eksikliği yaşanmadı. Kovid-19 salgını nedeniyle sıkı tedbirlerin alındığı kentte, sınav sorunsuz bir şekilde tamamlandı.