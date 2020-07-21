Antalya'da kuzenini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı ANTALYA - Antalya'da akraba iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı. Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde "arsa meselesi" nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıktı.Tart