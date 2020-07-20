ANTALYA - Antalya merkez ve ilçelerinde kurban satış ve kesim alanlarında ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kurban satış ve kesim alanlarında tedbirler artırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 19 ilçede bin 385 personelle vektörel mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, hayvansal atıklar nedeniyle karasinek, sivrisinek ve hamamböceği gibi haşerelerin üremelerini önlemek için hayvan satış yerlerinde de ilaçlama gerçekleştiriyor.

Kurban Bayramı sürecinde vatandaşlar ile satıcıların daha sağlıklı ortamda alışveriş yapabilmesi için Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla hayvan satış yerlerinde sık sık dezenfeksiyon işlemi uygulanıyor.