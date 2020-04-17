ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde kumar oynarken yakalanan 20 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket etmek suçundan toplam 63 bin lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kumar oynandığı bildirilen Güllerpınarı Mahallesi'ndeki kafeye operasyon düzenledi.
Operasyonda kumar oynayan 20 kişi suçüstü yakalandı.
Haklarında adli tahkikat başlatılan şüphelilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 63 bin lira idari para cezası uygulandı.