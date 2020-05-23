Antalya'da kum zambakları uyarıcı tabela ve şeritlerle korunuyor ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesince, nesli tükenme tehlikesi altındaki kum zambakları, doğal yaşam alanı olan Lara Sahili'nde koruma altına alındı.Görüntüsü ve kokusuyla görenleri etkileyen kum zambakları, ağustos ve eylül ayında açtıkları çiç