ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği ve kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye, toplam 15 bin 759 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Aşağıhisar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.



Düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 5 kişi yakalandı. Bu kişilere, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri, kumar oynadıkları ve emre aykırı davranışta bulundukları için toplam 15 bin 759 lira ceza uygulandı.

Kumar oynattığı öne sürülen şüpheli N.C. hakkında adli işlem başlatıldı.

Masa üzerinde bulunan bir miktar para ile oyun zarları ve kağıtlara el konuldu.







