ANTALYA - Antalya'da belediyelerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan yardım, denetim ve dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 22 Nisan gecesi başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan başta sağlık personeli olmak üzere kamu çalışanlarının toplu ulaşımı kullanabilmesi amacıyla 4 gün boyunca 16 hat sefer yapacak.

Antray ve nostalji tramvayının hizmet vermeyeceği kentte; VF01, AF04, KC06, LC07, KL08, LF09, LF10, UC11, VL13A, DC15, TC16, CV17, MD25, KC35, MF40 ve VF66 levha numaralı hatlar seferlerine devam edecek.

Sabah 06.00'da başlayıp, sabah ve akşam saatlerinde sıklıkla gerçekleştirilecek seferlerde, sağlık çalışanları personel kartlarını göstererek ulaşımdan ücretsiz faydalanabilecek.

- Aksu'da pazar denetimleri sürüyor

Kovid-19 salgını nedeniyle Aksu ilçesindeki pazar yerlerinde gerçekleştirilen denetimler sürüyor.

Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Macun Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde alınan tedbirleri denetledi.

Zabıta tarafından önlemler alınan pazarda giriş ve çıkışlar tek yerden yapılırken, vatandaşa ve esnafa maske dağıtıldı. Ayırca tezgahların araları sosyal mesafeye uygun hale getirildi.

Yoğunluk oluşmaması amacıyla vatandaşlar pazar yerine zabıta ekiplerince belirli aralıklarla alınırken, esnafa yönelik maske ve eldiven denetimleri de gün içerisinde sürdü.

- Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Tütüncü'den Antalya'daki belediyelere teşekkür

Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise yaptığı açıklamada, Antalya'daki belediye başkanlarına ve personeline pandemiyle mücadelelerinden dolayı teşekkür etti.

Koronavirüs salgınından dolayı zor günlerden geçildiğini belirten Tütüncü, 11 yıllık belediye başkanlığı sürecinin en yoğun günlerini yaşadığını dile getirdi.

Görünmeyen bir düşmana karşı ulusal bir mücadele verildiğini vurgulayan Tütüncü, şunları ifade etti:

"Sadece biz değil, bütün dünyanın zor günlerden geçtiği bu dönemde belediyelerimize çok fazla iş düşüyor. Antalya'da bütün belediyelerimiz, tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanında olmaya gayret ediyor. Başta Kepez Belediyesinin tüm çalışanları olmak üzere belediyelerimizde bu sürece katkı koyan bütün çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Koronavirüsle mücadelenin siyaset ötesi bir iş olduğuna işaret eden Tütüncü, Antalya'daki 20 belediye başkanı ve tüm personelini çalışmalarından dolayı kutladı.