Antalya'da "kayıp" olarak aranan kişinin cesedi bulundu ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kayıp başvurusu yapılan kişinin cesedi bulundu.Mahmutlar-Sarıveliler yolu Kuş Yuvası mevkisindeki uçurumluk alanda, yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu sağlık ekipleri